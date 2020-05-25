Скоро мурманчанам предстоит попрощаться с отоплением

По словам главы администрации Евгения Никоры, батареи станут холодными уже в эту среду, 27 мая.

В Мурманск наконец пришла весна, тепло и светит солнце. А значит, время отключать отопление. Батареи в квартирах остынут уже в эту среду. Об этом сообщил глава администрации города Евгений Никора. А уже с начала следующего месяца стартует подготовка к новому отопительному сезону. На этот раз сезон завершат немного раньше.

В 2019 году, например, подавать горячую воду в радиаторы перестали лишь 9 июня.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Понятно, что мы ещё в мае занялись подготовкой документации, анализом состояния наших сетей, наших объектов, сбором документации. В июне мы уже переходим к активной фазе. Потом вместе с ресурсоснабжающей организацией, управляющими компаниями будем готовиться к зиме».