Скоро начнётся голосование по внесению поправок в Конституцию России

Но многие по-прежнему не знают, какие изменения затронут главный документ нашего государства. И где можно оставить свой голос, проявив активную гражданскую позицию.

Газета «Вечерний Мурманск» поможет разобраться в этом и ответит на все интересующие вопросы. Редакция печатного издания подготовила специальный выпуск тиражом в 40 тысяч экземпляров. На страницах «Вечёрки» можно ознакомиться со всеми поправками, которые предлагается внести в Конституцию страны.

Также напечатано интервью с руководителем местной избирательной комиссии, которая рассказывает, в какие сроки и как будет организовано голосование. Помимо этого, в газете напечатан подробный список со всеми адресами избирательных участков.

Виктор Хабаров, главный редактор газеты «Вечерний Мурманск»: «Много полезной, важной, нужной информации, связанной с голосованием по изменениям в Конституции, в спецвыпуске «Вечернего Мурманска». Её наши читатели обязательно найдут».