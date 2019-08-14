Скоро осень - проверяют учебные заведения Мурманска

Экспертная комиссия проводит традиционную проверку готовности учебных заведений к приёму детей. В фокусе внимания специалистов вопросы безопасности, комфорта и оснащенности школ и детских садов.

Пока ученики восьмой мурманской гимназии всё лето отдыхали и набирались сил, в стенах их учебного заведения кипела работа. Гимназия вместе со специалистами Мурманского морского торгового порта постарались на славу.

«Здесь сделан ремонт в кабинетах. Торговый порт нам помогает сделать ремонт в кабинете физики, сделан ремонт актового зала, - рассказывает Ольга Дзюба, директор гимназии № 8 города Мурманска. - Своими силами сделали ремонт в кабинете технологий, проведён комплекс мероприятий по подготовке к новому учебному году. Проведены антитеррористические мероприятия, проверена сигнализация, выполнены все предписания по охране труда».

Но прежде чем в этих стенах зазвенит первый в этом учебном году звонок, состоится традиционный тщательный осмотр гимназии строгим экспертным советом. Повышенное внимание всему - от ремонта, переоснащения кабинетов и новой спортивно-развлекательной площадке во дворе, до покоса травы, санитарной обрезки деревьев, покраски ограждений. Но главное – безопасность детей.

«Замечательные условия созданы. Всё для детей. Тут замечательные логистические классы, потому что гимназия дружит с портом, есть мастерские для девочек, - отмечает Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск. - Понравился музыкально-эстетический центр, библиотека. На 200 процентов это учебное заведение готово к приёмке детей».

Не остаются в стороне и педагоги. Охрана их труда в нашем регионе – важная задача, на страже которой стоят и руководители учебных заведений, и профессиональный союз.

«Я хочу сказать, что система охраны труда признана одной из лучших в РФ. Мы можем быть спокойны, что трудовая функция наших педагогов будет сохранена. Но главное, будет обеспечена безопасность наших детишек», - отмечает Елена Меркушова, председатель Мурманской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ.

Проверка готовности учебных заведений, в том числе центров дополнительного образования, в Мурманске началась 5 и завершится 19 августа.