День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.08.22 19:30
Скоро осень – утята разминают крылышки
Август на севере считается не последним месяцем лета, а временем начала осени! По крайней мере, так это время воспринимают проживающие в Мурманске утки. Видео о том, как подрастают и готовятся к перелёту в тёплые края маленькие утята, опубликовали в одном из мурманских сообществ.
Август на севере считается не последним месяцем лета, а временем начала осени! По крайней мере, так это время воспринимают проживающие в Мурманске утки. Видео о том, как подрастают и готовятся к перелёту в тёплые края маленькие утята, опубликовали в одном из мурманских сообществ.
Птенцы вовсю учатся мастерству у своих старших сородичей: тренируются, разминая лапки и свои, пока ещё небольшие, крылья. Стараются во всём подражать старшим уткам.
«Получается уже как у «взрослых», но всё равно трогательно. Не удержаться, чтобы не запечатлеть на память», - написал автор ролика.
В другом сообществе эксперты отметили, что утятам ещё расти и расти, прежде чем они совершат первый в их жизни перелёт.
Комментарии
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