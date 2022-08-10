Скоро осень – утята разминают крылышки

Август на севере считается не последним месяцем лета, а временем начала осени! По крайней мере, так это время воспринимают проживающие в Мурманске утки. Видео о том, как подрастают и готовятся к перелёту в тёплые края маленькие утята, опубликовали в одном из мурманских сообществ.

Август на севере считается не последним месяцем лета, а временем начала осени! По крайней мере, так это время воспринимают проживающие в Мурманске утки. Видео о том, как подрастают и готовятся к перелёту в тёплые края маленькие утята, опубликовали в одном из мурманских сообществ.

Птенцы вовсю учатся мастерству у своих старших сородичей: тренируются, разминая лапки и свои, пока ещё небольшие, крылья. Стараются во всём подражать старшим уткам.

«Получается уже как у «взрослых», но всё равно трогательно. Не удержаться, чтобы не запечатлеть на память», - написал автор ролика.

В другом сообществе эксперты отметили, что утятам ещё расти и расти, прежде чем они совершат первый в их жизни перелёт.