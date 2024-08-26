Скоро осень: «Нордическая выставка» предлагает более 300 моделей верхней мужской и женской одежды из Канады, Финляндии, Италии, Норвегии и Германии

На этой неделе только пять дней - с 28 августа по 1 сентября включительно - в Мончегорске и Ковдор на «Нордической выставке» будут представлены более 300 моделей верхней мужской и женской одежды из Канады, Финляндии, Италии, Норвегии и Германии со скидками до 70%.

Последняя неделя лета! А это отличный повод купить вещи европейских брендов со скидками! В наличии — широкий модельный ряд осенней и зимней верхней одежды различных расцветок и размеров. Всё это товарный остаток из закрывшихся в Санкт-Петербурге магазинов, который теперь распродаётся по всей стране на «Нордических выставках», организованных российской компании «Орсо Групп». Единственный минус — с каждым днём моделей становится все меньше и меньше.

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Давайте разберёмся с заблуждением многих покупателей, которые считают, что мы приезжаем с выставкой-распродажей уже не первый год. Но это не значит, что мы не можем распродать этот товарный остаток. Мы постоянно держим руку на пульсе и при первой возможности, как только закрываются магазины, мы выкупаем этот товарный остаток. До этого мы приезжали, когда закрывался финский магазин «Лапандия», потом «Скандия». Сейчас мы распродаем товарный остаток с магазина «Норвэй» и маленьких магазинов, которым не повезло в первую очередь. Так как на севере достаточно суровый климат и даже летом ветра и дожди, то у нас здесь преимущественно представлена верхняя одежда из мембранных материалов. Например, это зимние «Аляски», которые полностью идут на мембране 10*10 тысяч, они подойдут для температур воздуха до минус 45 градусов, не промокают, не продуваются. Сейчас большой популярностью пользуются парки на демисезон, которые подойдут для температур воздуха от минус десять до плюс десять градусов. Это фирма «Бьёрн Ларсен». Идут полностью на климат-контроле. Наполнители разные: есть биопух и верблюжья шерсть, и натуральное пух-перо. Лёгкие и, самое главное, тёплые. В разных расцветках».

На выставке представлены зимние коллекции «Алясок», финских пуховиков, единичные модели парок. Демисезонные модели курток различных фасонов, плащи и пальто. Облегченные дублёнки из тафтинг-овчины, летние ветровки и штормовки, которые полностью состоят из мембраны, они не промокают и не продуваются.

Покупатель: «Выставка норвежской одежды поразила своим разнообразием. Хорошее качество товаров. То, что нужно и молодёжи, и старшему поколению».

Только пять дней - с 28 августа по 1 сентября включительно - с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70%, будет представлена в Мончегорске на центральной площади в Торговом Доме «ДРУЖБА» по адресу: проспект Металлургов, 34 (1-й этаж); и в Ковдоре по адресу: улица Кирова, 10 (помещении бывшего магазина «Связной»).

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