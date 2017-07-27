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День за днём с «Арктик-ТВ»27.07.17 19:30

Скоро осень… Претенденты на депутатские места сдают документы в ТИК

Кампания по регистрации кандидатов в депутаты городского Совета депутатов г.Мурманска продолжается. Некоторые мурманчане, желающие принять участие в довыборах, уже принесли документы в теризбирком. Трудностей со сбором необходимых документов пока не возникло ни у кого.

«Иди, голосуй, иначе твой шанс может быть упущен!» - гласит надпись на рукописном плакате, размещённом в фойе городского избиркома. В мурманском Совете депутатов образовались три вакантных кресла из-за того, что народные избранники, которые были избраны в этот состав,  перешли в областную и Государственную Думу. 

Гражданам идти на избирательные участки пока рано, однако первые претенденты на депутатские места в избирательную комиссию уже прибыли. Двоих кандидатов в депутаты зарегистрировали ещё вчера, сегодня документы принесли ещё несколько человек. Трудностей при подаче заявлений на регистрацию пока ни у кого не возникло.

- При чётких инструкциях, при поддержке товарищей у меня сложилось всё очень успешно, - делится с журналистами «Арктик-ТВ» Ирина Ускова, директор школы № 5 г.Мурманска. - И очень даже быстро. Я сама ведь работаю с документами, и каждый раз думаю, где запятую проставить, где требуется подпись. Всё было просто.

Желающих занять три вакантных кресла уже 13 - конкурс, как в престижный вуз. Некоторые из кандидатов в кандидаты предварительно участвовали в рейтинговом голосовании, который проводило региональное отделение партии «Единая Россия». В основном во власть идут мужчины, но есть и несколько женщин.

- На сегодняшний день по третьему округу, где замещается один мандат,  у нас четыре кандидата,  - поясняет Нина Тихомирова, председатель Мурманской территориальной избирательной комиссии. - По пятому округу на сегодняшний день, с учётом нашего сегодняшнего кандидата, уже девять претендентов в депутаты.

И это ещё не конец. Закончат принимать заявления 31 июля в 18 часов. Сами выборы состоятся 10 сентября в двух избирательных округах города Мурманска - третьем и пятом.

 

Комментарии

№ 127.07.17 21:25 - АннаУскову пиарят, значит, её и выберем! Как говорят в народе: голосуй - не голосуй, всё равно получишь репку!
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Анна
27.07.17 21:25
Ускову пиарят, значит, её и выберем! Как говорят в народе: голосуй - не голосуй, всё равно получишь репку!
Комментарий к новости:Скоро осень… Претенденты на депутатские места сдают документы в ТИК
Михалыч
27.07.17 21:22
Местные мастера выправят скамейку на качелях и можно опять туда-сюда болтаться, лишь бы не работать. Это будущее Териберки?
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Павел К.
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