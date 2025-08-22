Скоро осень: в медицинские организации Мурманской области поступили первые партии вакцин против гриппа

Это более 40 тысяч доз для взрослых и около 67 тысяч для детей и беременных.

Несмотря на то что активность вируса ещё не отмечается, к предстоящему эпидсезону необходимо заранее подготовиться, особенно тем, кто находится в группах риска.

Вакцинация особенно важна для детей с 6 месяцев до 7 лет и школьников, беременных женщин, людей старше 60 лет, студентов, медиков, а также работников социальной сферы, образования, транспорта, торговли и тех, кто имеет хронические заболевания.

С 30 августа пройти вакцинацию станет ещё удобнее, так как прививку можно будет сделать не только в медучреждениях, но и в пунктах «витаминизации».

С графиком работы прививочных кабинетов можно ознакомиться на сайтах медицинских организаций.

В эпидсезон 2025-2026 года в Мурманской области планируют привить от гриппа более 363 тысяч человек.