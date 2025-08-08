Скоро отремонтированные учебные заведения распахнут свои двери для учеников

Все школы в летний период готовят учреждение к новому учебному сезону. Кто-то просто проводит уборку, а где-то идёт капитальный ремонт.

Например, в прогимназии №61 Мурманска за 3 месяца обновили кровлю, инженерные сети, отремонтировали фасад и школьные кабинеты, а к приходу школьников установят также и противопожарную систему.

Светлана Воробьева, председатель комитета по образованию администрации г. Мурманска: «На сегодняшний день у нас выполнен большой объём работ. Здание у нас 1964 года постройки, со дня основания у нас такие работы не производились. Проводили только текущего характера. На сегодняшний день у нас выполнены практически все внутренние работы: это и замена инженерных сетей, косметический и капитальный ремонт потолков, пола, стен, все инженерные сети, электричество и водоснабжение. У нас предусмотрены работы и по благоустройству фасада».

Олег Дайнеко, заместитель генерального директора компании-подрядчика: «Работы продвигаются хорошо, согласно плана-графика. Сегодня сделано у нас конкретно: фасадные работы, выполнены установка кассет, как вы видите, 80% уже закрыто фасада, продолжаем закрывать, кассеты поступают, и к первому сентябрю закончим работы».

Подрядчик заверил, что все службы работают во взаимодействии, а если возникают вопросы, то их решают в оперативном порядке. А раз в 61-й прогимназии сложностей в ремонте не возникло, то дети пойдут 1 сентября уже в полностью отремонтированную школу.

Вера Абыева, председатель родительского комитета 3 «Б» класса прогимназии №61: «Ранее наша школа была достаточно удобная, скажем так, по-домашнему уютная, но сейчас она настолько современная, что у меня дети, которые учатся: одна во втором классе, вторая пойдёт в третий, с нетерпением ждут первого сентября, чтобы переступить порог новой школы. Мне очень понравились коридоры, обновленные классы, туалеты, понравилось, как сделан актовый зал».

В гимназии №5 работы так же близятся к завершению, готовность заведения к новому учебному сезону составляет более 70%.

Ольга Дзюба, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Безусловно, такие мониторинги, такие посещения ремонтируемых учреждений очень важны. Подрядчик в очередной раз показывает, что он прислушивается к замечаниям, которые были высказаны родителями, администрацией в прошлый раз, устраняет эти замечания. В результате у нас уже к первому сентября в городе появятся образовательные пространства, в которых детям будет комфортно, удобно и очень интересно учиться».

Диана Кузнецова, министр образования Мурманской области: «Сегодня в нашей области, если говорить про масштабные работы, капитальный ремонт проводится в 14 образовательных организациях. Задействованы как национальные проекты, так и программа реновации ЗАТО, так и областные средства. Например, коррекционная школа №1, мы тоже учитываем, что для детей с ограниченными возможностями здоровья нужно создать условия за счёт областных средств. Кровля в 289-й школе по решению главы региона так же ремонтируется. Ну, и популярный проект, можно сказать, визитная карточка нашего региона - «Арктическая школа» реализуется в 60 образовательных организациях».

Уже в сентябре ученики придут в обновленные кабинеты и школы, однако, некоторые заведения держат в секрете, каким будет ремонт. А вот для председателя Мурманской областной Думы Сергея Дубового, который был в составе группы ревизоров сегодня, в юношестве не было секретом, какой будет школа, в которой он учился.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «В школах таких ремонтов не было. В то время в школах ремонты делались своими силами, техперсонал делал. И вот я вспоминаю, школьник, я после седьмого класса, в то время у нас была производственная практика в школе, начиная с пятого класса. В пятом - шесть дней производственной практики, в шестом и восьмом классе у нас производственная практика была при школе – двенадцать дней. И что мы делали? Вот такой же спортзал, старшеклассники «сочинения» писали на партах. А мы что делали? Брали кисточки, коричневая, как сейчас помню, и зелёная краски и красили парты. Высыхали парты, техперсонал красил полы в классах, а мы заносили эти парты. Вот такой ремонт был тогда».

Теперь ребятам и их родителям не приходится стоять с кистями и красками в кабинетах, чтобы обновить школу.