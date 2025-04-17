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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.04.25 19:30

Скоро Пасха: журналист «Арктик-ТВ» прошла мастер-класс по выпечке праздничных куличей

20 апреля христиане встретят Воскресение Иисуса Христа. В этом году католическое и православное празднование Пасхи выпало на один день. И все верующие уже готовятся к церковному событию.

Нельзя представить себе Пасху без традиционных угощений, приготовить которые решила и корреспондент телекомпании «Арктик-ТВ» Кристина Харатова под чутким руководством с кондитера Светланы Шевченко.

Украшать яйца на Пасху дома – традиция большинства христиан с детства. А вот куличи многие покупают в магазинах. Увы, вкус и качество таких десертов нередко огорчают, да и цены кусаются. Но я уже знаю отличного кондитера. Светлана Шевченко, с которой мы ранее вместе делали моти, с радостью отозвалась на просьбу научить готовить пасхальные куличи.

Кристина Харатова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Светлана, и снова здравствуйте! Мы опять пришли к вам в гости».

Светлана Шевченко, кондитер: «Здравствуйте, Кристина. Я очень рада вас приветствовать и делиться с вами своими знаниями и новыми рецептами».

Кристина Харатова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Скоро Пасха будет. И мы подумали, что обязательно надо испечь вкусное традиционное блюдо на Пасху. И поняли, что нужно обратиться к вам».

Светлана Шевченко, кондитер: «Сегодня мы будем с вами готовить кулич. Он будет необычный. Это будет самый любимый, по версии моих заказчиков, творожный кулич. Он готовится не на дрожжах, а на чистом твороге и сливочном масле. Давайте пробовать, давайте начнём».

С помощью миксера смешиваем сливочное масло с сахаром до однородной массы. Затем добавляем 3 яйца, но обязательно по очереди, чтобы получилась гладкая эмульсия. После чего наступает время творога. Он должен быть пастообразный и, конечно, свежий.

Светлана Шевченко, кондитер: «Сейчас мы добавляем муку. Она смешана с разрыхлителем и щепоткой соли. Добавляем полностью, сразу всё».

В рецепте Светланы есть секретный ингредиент – миндальная мука. Она придаёт куличу ореховый привкус и аромат. В готовое тесто добавляем цукаты. Наша кондитер предпочитает белый и тёмный изюм. Следуем её рецепту и перемешиваем вручную или на низкой скорости миксера. Когда всё готово, можно распределять массу по формам.

Кристина Харатова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Такие формочки для куличей, я так понимаю, можно купить в магазинах, на маркетплейсах».

Светлана Шевченко, кондитер: «Да, их можно найти в супермаркетах, маркетплейсах и кондитерских магазинах. Сейчас мы перекладываем тесто в кондитерский мешок. Из него будет удобно отсаживать в формочки, потому что тесто достаточно тягучее и плотное».

Форму заполняем на 2/3 и отправляем в духовку выпекаться на 40-45 минут при температуре 175 градусов. За это время мы успели немного пообщаться. А когда в квартире запахло вкусной выпечкой, то достали куличи из духовки и начали готовить украшения для них.

Светлана Шевченко, кондитер: «Украшают куличи обычно глазурью. Мы будем делать её как маршмеллоу. И далее украшать по желанию, как хотите».

Кристина Харатова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Есть один момент. Нужно дождаться, чтобы они остыли».

Светлана Шевченко, кондитер: «Да, мы дожидаемся, пока куличи станут комнатной температуры или можно ещё сильнее охладить и далее украшаем».

Для приготовления глазури используем сахарную пудру, желатин, размоченный в воде и 3 грамма лимонного сока. Все смешиваем ручным миксером до однородной массы и очень быстро, пока глазурь не застыла, делаем шапочки на куличи. А теперь начинаем создавать красоту.

Светлана Шевченко, кондитер: «Обычно мы украшаем сублимированными ягодами, могут быть безешки. В домашнем использовании чаще всего украшаем кондитерскими посыпками».

- Это ягодки, правильно понимаю?

- Да, это малина сублимированная. Также можем брать безе и сухоцветы.

- Это для меня открытие. Их тоже можно есть?

- Да, их можно использовать в чай.

- То что их кладут в чай, я знаю, но разве их можно есть?

- Да, пожевать, почему бы и нет. И безумно милые вот эти перепелиные яйца. Да, эти яйца конфетки. Мы тоже используем их в декоре.

В четыре руки и с детским азартом мы очень быстро украсили наши куличи. Процесс оказался действительно увлекательным и приятным.

Кристина Харатова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «На самом деле печь куличи не так уж и сложно. Особенно, когда есть такой друг-кондитер, которая всегда подскажет хороший и вкусный рецепт».

Светлана Шевченко, кондитер: «Спасибо большое. Надеюсь, и вы, и зрители будут довольны вкусом и рецептом этих куличей».

Напомним, что Пасха наступит уже 20 апреля. И каждый может успеть сделать или заказать вкусный подарок на праздник.

Рецепт кулича: сливочное масло 82,5% - 105 гр; сахар - 130 гр; яйцо - 130 гр; мука - 175 гр; миндальная мука - 25 гр; разрыхлитель - 5 гр; творог пастообразный 9% - 170 гр; цукаты, изюм - 105 гр; соль – щепотка.

Глазурь: желатин - 3 гр; вода для желатина - 15 гр; сок лимона - 3 гр; пудра сахарная - 90 гр.

Комментарии

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