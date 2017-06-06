РАМКИ ЗАКОНА: Закон гарантирует, а хозяин корректирует, или Получить зарплату без задержекХорошо живём - заболеваемость ожирением в России выросла вдвое за четыре года
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»06.06.17 19:30

Скоро праздник - Мурманск прихорашивается

Праздники меняются, а работы у дорожников меньше не становится. Если к Дню Победы Мурманск очищали от снега, то к Дню России главным врагом чистоты оказался уже песок. Городские улицы продолжают приводить в порядок. За чистотой следят специалисты Управления дорожного хозяйства.

На улицах Баумана и Достоевского кипит работа: гудит техника, рабочие с мётлами и лопатами собирают песок там, куда не могут достать автопылесосы. Город готовят ко Дню России. На праздник улицы и дороги должны буквально сиять чистотой. Вместе с уборкой дорог и тротуаров рабочие чистят лестницы, приводят в порядок зелёные зоны. «Это одна из важнейших задач. Сейчас проходит и паводковый период. Что касается песка, то у нас зима была затяжной, суровой в этом году. Было высыпано много пескосоляной смеси,  поэтому её теперь нужно убрать, - говорит Алексей Хамидолов, ведущий инженер муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства».

В настоящее время в городе ведутся работы не только на улицах Баумана и Достоевского. Борьба с оставшимся после затяжной зимы песком идёт по всему городу. Для этих целей задействовали грейдеры, погрузчики, гидромолоты, вакуумные пылесосы и автощётки. Трудятся и люди, и машины круглосуточно. Жители Мурманска эту работу видят и по достоинству оценивают.

- Мы живём на Крайнем Севере. У нас трудно со всем этим. Но я вижу, что у нас управляющая компания убирает, посыпается песком, и в городе также, вижу я, всё идёт хорошо, - говорит Владимир Рыжков, житель Мурманска.

- Убирать надо не только к праздникам, - считают Сергей Паутов и Александра Михайлова, жители Мурманска. - Нужно каждый день, постоянно следить за этим. Вот приятно смотреть, люди делают свою работу.

Песок победим, уверены сотрудники Управления дорожного хозяйства. Параллельно ведётся ремонт ограждений вдоль тротуаров. А уже совсем скоро начнётся и украшение Мурманска к лету: на городских клумбах высадят цветы.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населенияВ последние годы миграционный отток из Мурманской области замедлился
-ФоторепортажЖители флотской столицы вышли на субботник «Зелёная весна»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКампания по выборам президента РФ стартует в декабре
-Слово не воробей...Власть с народом в Интернете и соцсетях
-Нам интересно Ваше мнение
26.05.17: Программа продовольственной помощи малообеспеченным россиянам может охватить до 19 миллионов человек, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. А к какой категории россиян вы причисляете себя?Проголосовало: 526 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире22:00«Департамент». Художественный сериал, 14 серия (16+)23:00«Международные новости». Информационная программа23:30Новости. Информационная программа.00:00«Облака: Праздник детства». Проект добрых дел (6+)00:15«Tele Travel». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиЯнварскую 5-тысячную прибавку к пенсии старики уже проелиВ Мурманской области спрос на микрозаймы вырос в 2,7 раза-PRO ВалютуКурс доллара подрос почти на 6 копеек, евро снизился почти на 3 копейкиРубль снижается на фоне продолжающей дешеветь нефти-PRO ЭнергетикуКольская АЭС на 214,5 млн кВтч увеличила в мае выработку электроэнергииПервые книжки для малышки-PRO ЖКХТепломагистрали Центральной ТЭЦ «устали» от затянувшихся холодовПлановые отключения в Мурманске на 7 июня-PRO Нефть и газСанкции действуют, а на шельфе России продолжают буритьТаяние льдов ещё 30 лет серьёзно не повлияет на стоимость добычи нефти в Арктике - почётный доктор САФУ Кнут Хин-PRO ЗаконыС помощью специального сбора законотворцы надеются ограничить практику применения иноязычных наименованийПравительство изменило систему ценообразования коммунальных услуг
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения