Скоро праздник - Мурманск прихорашивается

Праздники меняются, а работы у дорожников меньше не становится. Если к Дню Победы Мурманск очищали от снега, то к Дню России главным врагом чистоты оказался уже песок. Городские улицы продолжают приводить в порядок. За чистотой следят специалисты Управления дорожного хозяйства.

На улицах Баумана и Достоевского кипит работа: гудит техника, рабочие с мётлами и лопатами собирают песок там, куда не могут достать автопылесосы. Город готовят ко Дню России. На праздник улицы и дороги должны буквально сиять чистотой. Вместе с уборкой дорог и тротуаров рабочие чистят лестницы, приводят в порядок зелёные зоны. «Это одна из важнейших задач. Сейчас проходит и паводковый период. Что касается песка, то у нас зима была затяжной, суровой в этом году. Было высыпано много пескосоляной смеси, поэтому её теперь нужно убрать, - говорит Алексей Хамидолов, ведущий инженер муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства».

В настоящее время в городе ведутся работы не только на улицах Баумана и Достоевского. Борьба с оставшимся после затяжной зимы песком идёт по всему городу. Для этих целей задействовали грейдеры, погрузчики, гидромолоты, вакуумные пылесосы и автощётки. Трудятся и люди, и машины круглосуточно. Жители Мурманска эту работу видят и по достоинству оценивают.

- Мы живём на Крайнем Севере. У нас трудно со всем этим. Но я вижу, что у нас управляющая компания убирает, посыпается песком, и в городе также, вижу я, всё идёт хорошо, - говорит Владимир Рыжков, житель Мурманска.

- Убирать надо не только к праздникам, - считают Сергей Паутов и Александра Михайлова, жители Мурманска. - Нужно каждый день, постоянно следить за этим. Вот приятно смотреть, люди делают свою работу.

Песок победим, уверены сотрудники Управления дорожного хозяйства. Параллельно ведётся ремонт ограждений вдоль тротуаров. А уже совсем скоро начнётся и украшение Мурманска к лету: на городских клумбах высадят цветы.