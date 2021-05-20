41 новый случай заболевания CoViD-19 выявлен в Мурманской области за прошедшие сутки. 3 человека умерли от осложнений, вызванных коронаваирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+22), Североморске (+3) и Мончегорске (+3).

К слову, скоро прививка от коронавируса может стать обязательной. Об этом сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума. «Российские власти сегодня исходят из добровольности прививок, однако, иногда в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения такие решения могут носить обязательный характер. Юристам здесь придётся дать свои ответы», - приводит слова Медведева информационное агентство РИА «Новости».