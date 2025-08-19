Скоро пропускная способность воздушной гавани Мурманска увеличится до 3 миллионов пассажиров в год

После запуска пропускная способность воздушной гавани увеличится до 3 миллионов пассажиров в год. Новый терминал позволит пассажирам быстрее проходить регистрацию и досмотр, пользоваться современными залами ожидания и просторными зонами для отдыха. Открыть комплекс планировали в сентябре, но сроки сдвинулись.

Текущую стадию строительства нового терминала внутренних линий аэропорта «Мурманск» глава региона обсудил на рабочем совещании с руководством компании «Новапорт Холдинг».

Участники совещания также обсудили подготовку к реализации второго этапа проекта: в настоящее время ведётся разработка документации, завершение которой ожидается в 2026 году.

Площадь нового терминала превысит 14 тысяч кв. метров, что позволит обеспечить качественное обслуживание растущего пассажиропотока. После ввода в эксплуатацию обеих очередей аэровокзальный комплекс будет включать два современных терминала, а также реконструированное здание существующего терминала для международных перевозок.