Скоро «Сказка» делается, да не скоро дело в УФАС делается

После долгих разбирательств, которые дошли даже до суда, съёмочную группу телеканала «Арктик-ТВ» теперь пускают на заседания в областное Управление антимонопольной службы. Но теперь возникает вопрос в том, насколько деятельность ведомства соответствует законам.

20 февраля в УФАС России по Мурманской области рассматривалось дело в отношении муниципального учреждения «Городские парки и скверы». Работники антимонопольного ведомства пытаются найти нарушения в документах о закупках. По мнению специалистов УФАС, данное муниципальное предприятие свои конкурсные процедуры проводит, опираясь на другой, неправильный, с точки зрения антимонопольщиков, закон. Представителям предприятия «Городские парки и скверы» и участвующим в заседании журналистам показалось, что решение ведомства было вынесло ещё до того как сторона ответчика предоставила свои аргументы.

Про постановление о штрафе в размере 50 тысяч рублей было сказано ещё до того, как специалисты Городских парков и скверов озвучили доказательства своей правоты. Казалось бы, неправомерность деятельности муниципального учреждения уже доказана, однако очередное заседание по этому вопросу перенесли на начало марта.