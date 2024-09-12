Скоро стартует экспедиция «Северный полюс-42», которая станет продолжением больших исследований высокоширотной Арктики

Сейчас ледостойкая платформа находится в Мурманске и готовится к отправке.

Три месяца ушло на подготовку и обслуживание платформы. Скоро она двинется в путь, чтобы в высоких широтах Северного Ледовитого океана учёные провели стратегически важные для страны исследования природной среды.

Наличие уникального научно-исследовательского судна расширило возможности учёных, улучшило качество проведения экспертиз. Количество исследований будет продолжать расти. Ведь проект рассчитан минимум на 30-40 лет, согласно сроку эксплуатации судна.

Дрейфующая экспедиция «Северный полюс-42» даёт возможности и молодым специалистам проявить себя. На борту судна в путешествии будут 48 человек, из них более 30 - научный состав. По словам директора Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александра Макаров, даже сейчас сотрудники ведут установку мониторинга мерзлоты.