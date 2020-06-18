Скоро стартует голосование по поправкам в Конституцию России

Свой выбор может и должен сделать каждый гражданин, проголосовав за или против внесения поправок, которые касаются всех сфер нашей жизни.

Важно отметить, что на участках будут соблюдены санитарно-эпидемиологические правила и голосование сделают максимально безопасным для здоровья.

Наталия Телибаева, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Все будут обеспечены масками, перчатками и ручками. Я, конечно, пойду на голосование, конечно, проголосую. Меня волнует, как врача – поправка в 75-ю статью в Конституции».