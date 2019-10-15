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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.10.19 19:30

Скоро стартует новый спортивный сезон по хоккею с мячом. «Мурман» готов

Придёт горячая пора для хоккейного клуба «Мурман».

Напомним, в прошлом году у команды был настоящий прорыв, она даже вошла в суперлигу. К слову, в последнее время в «Мурмане» большие перемены. Каковы ожидания, шансы на успех в этом сезоне и многое другое обсудили хоккеисты, тренерский состав,  спонсоры клуба и журналисты на пресс-конференции, которая прошла в областном центре.

Наш, родной, самый северный клуб по хоккею с мячом «Мурман» смело можно называть гордостью Кольского Заполярья. Уверенные победы прошлого сезона, в том числе, участие в суперлиге, - яркое тому доказательство. Сезон этого года с учётом изменений, которые в последнее время произошли в клубе, должен стать ещё более захватывающим и ярким. Тем более, впереди чемпионат России.

«Подвели итоги прошлого сезона, сделали выводы по тому, как отыграли прошлый сезон, - рассказывает Александр Масько, президент ХК «Мурман», генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт». -  В рамках секционной работы значительно обновили команду. К нам присоединились несколько игроков, которые играли в кубках суперлиги. Мы считаем, что они нас усилили на кубке и усилят на будущем чемпионате».

Изменился не только состав игроков, но и тренерский состав, шаг за шагом обновляется и инфраструктура клуба. 

«На стадионе «Строитель» мы доведём до конца работы, связанные с внутренними ремонтами, улучшим атмосферу на стадионе, сделаем входную группу и сделаем шаг в обеспечении хорошего звукового сопровождения, - рассказывает Александр Масько, президент ХК «Мурман», генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт». - У нас изменения в тренерском штабе, главным тренером назначен Александр Викторович Кротов, а Сергей Сергеевич Чернецкий продолжает работы на позиции директора клуба».

Конечно, все эти достижения и победы «Мурмана» были бы невозможны без поддержки кураторов и спонсоров клуба: администраций области, города Мурманска и особенно Мурманского морского торгового порта.

«Они нам во всем помогают, - говорит  Александр Кротов, главный тренер ХК «Мурман». - И по инфраструктуре, и по стадиону, оказывают помощь по всем направлениям. Это очень важно и ценно для нас».

Период подведения итогов прошлого сезона и подготовки к новому закончены. Впереди плотный график игр, частые перелёты и смены часовых поясов, что значительно увеличивает нагрузку. Но к упорной борьбе, по словам тренеров, команда готова.

«Готовы к выступлению в чемпионате России, прошли хороший базовый сбор, съездили на кубок РФ, - рассказывает  Александр Кротов, главный тренер ХК «Мурман». - Сегодня в ночь планируем выехать в Хапаранду на учебно-тренировочный сбор и участие в международном турнире. 30-го возвращаемся в Мурманск, 2 ноября вылетаем в Кемерово. 5 ноября стартует чемпионат России, первая игра пройдёт в Кемерово с «Кузбассом».

Особое внимание будет уделено молодежной команде. Подготовка юных хоккеистов теперь тоже в числе  обязанностей Сергея Чернецкого.

«Для нас это немаловажно, потому что с детско-юношеской школы, потом молодёжная команда,  мы должны готовить в состав нашего клуба всё больше и больше ребят, которые являются выходцами из мурманской школы и школ Мурманской области», - отметил Александр Масько, президент ХК «Мурман», генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт».

Подготовительная работа к новому спортивному сезону проведена большая. От «Мурмана» ждут красивых матчей и новых ярких побед.

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