Скоро тепло придёт в дома мурманчан

Начнём наш выпуск новостей с долгожданного для многих жителей областного центра сообщения! В связи с прогнозируемым понижением среднесуточной температуры наружного воздуха с 00 часов 12 сентября в жилищном фонде города Мурманска начинается отопительный сезон.

Соответствующее постановление подписано главой администрации города Андреем Сысоевым. Руководителям предприятий, организаций всех форм собственности, осуществляющим содержание и ремонт жилищного фонда, рекомендовано принять необходимые меры по обеспечению теплоснабжения. Запуск отопления может занимать до 5 дней, поскольку он включает регулировку систем в каждом отдельно взятом жилом доме. Ответственность за это несут управляющие организации.