Скоро в Мурманске откроется новый Центр культурного развития

Он будет находиться на улице Аскольдовцев, а открытие запланировано в День города столицы Заполярья. Сегодня исполняющий полномочия главы города Мурманска Иван Лебедев и депутат Госдумы РФ Татьяна Кусайко проверили ход и темп работ на этом объекте.

Новый Центр культурного развития на улице Аскольдовцев появился в рамках национального проекта «Культура» и губернаторского плана «На Севере – жить!». Сейчас техническая готовность объекта 80%.

Иван Лебедев, исполняющий полномочия главы города Мурманска: «Точно всё соответствует концепции. Мы идём строго в тех планах, которые наметили, однозначно. График стараемся выдерживать, но бывают непредвиденные работы, которые всплывают, поэтому стараемся очень оперативно решать все проблемные вопросы, которые возникают с подрядчиками и идти семимильными шагами».

На объекте уже завершены все подготовительные работы.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы Российской Федерации: «Посмотрев то, что будет уже в последствии, где будут находиться, главное, не только дети, а здесь будет и серебряный возраст, как мы говорим. Мне очень приятно, что это не только культурное развитие, а и спортивное, потому что, действительно, то время, когда дети будут заниматься в каком-то кружке, есть возможность погулять и заняться спортом с другими детьми. И самое главное, что площадка спортивная будет работать постоянно».

Сейчас на объекте продолжаются работы по монтажу фасада и системы вентиляции, внутренней отделки помещений, устройству металлического каркаса под обшивку стен звукопоглощающими панелями зрительного зала, внутренних сетей теплоснабжения и водоснабжения, а также электросетей и многого другого.

Елена Титоренко, директор Дома культуры Ленинского округа: «Здесь появилось все то, что объединит всю семью: здесь могут заниматься и маленькие дети, они здесь могут отдыхать на детской площадке, детки постарше могут воспользоваться спортивным кортом, родители в период ожидания своих детей, которые занимаются в кружке, могут так же посидеть здесь на лавочках с маленькими детьми, могут позаниматься спортом, потому что их ждут тренажеры. Подростки вместе с отцами могут заниматься на баскетбольной площадке».

Внутри посетителей будет ждать большой выставочный зал, где можно показывать свои работы, большой хореографический класс и театральная сцена, кабинеты для занятия музыкой и вокалом, а также кинопроизводства. Всем этим могут заниматься как дети, так и взрослые.

А дата открытия нового Центра культурного развития намечена уже на 4 октября.