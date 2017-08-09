Скоро в ночи засияют огни!

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Валентина Очень понравились картины художницы, захотелось приобрести для дома, но найти сайт или контакты не удалось. Может кто подскажет как с ней связаться? Комментарий к новости: Я всю жизнь любила рисовать - Любовь Буздуган, художник