Скоро в школу! Глава администрации пришёл с проверкой в очередное учебное заведение

Глава администрации города Мурманска приехал в школу №20, чтобы проверить степень готовности общеобразовательного учреждения к новому учебному году.

Во время визита представители администрации города отметили, что учреждение активно ведёт подготовку к 1 сентября. В здании заменены оконные блоки в столовой, обновлено фойе актового зала, в коридорах положена новая плитка. По словам завхоза школы, окна – старая проблема, которая давно требовала решения. Только после замены старых рам можно говорить о более масштабных ремонтных работах.

Михаил Лютиков, заместитель директора по административно-хозяйственной части школы №20 г. Мурманска: «Лучше начать с окон. Там уже труха сыпется, главное для нас, окна, потом уже посмотрим».

Администрация школы не скрывает – нужен основательный ремонт. Глава города также сказал, что тех работ, который производятся каждый год, недостаточно, а для чего-то более серьёзного необходимо большее финансирование.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Мы каждый год что-то делаем. Это хорошо. Но каждый год делаем мало и этим я крайне недоволен. Мы сами не справимся с поддержанием тех темпов, которые удовлетворяют потребности мурманчанам, поэтому нам надо использовать механизмы софинансирования из областного бюджета, там, где это возможно, там, где у нас получится законтрактоваться с энергосервисными компаниями, идти по пути энергосервисов».

Глава также рассказал, что сейчас в школе заменено около 10% оконных блоков, полная замена требует 36 млн рублей. Однако учреждение всё равно стараются поддерживать, в предыдущие годы здесь был выполнен частичный ремонт кровли, системы электроснабжения, освещения, забора вокруг школы и асфальта.