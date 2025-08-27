Управление Росреестра по Мурманской области проводит «горячую линию» по вопросам осуществления государственного земельного надзораПРОГРАММЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В «СИНЕРГИИ»
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.08.25 19:30

Скоро в школу! Готовим ребёнка к началу учебного года вместе с «Арктик-ТВ»

Новый учебный год вот-вот начнётся. Большинству детей родители уже подготовили комплекты формы и необходимой канцелярии. Сколько времени и средств уходит на сбор ребёнка в школу в 2025 году узнала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Ксюша Новикова в этом году пойдёт в третий класс. На днях она с родителями вернулась из летнего отпуска и уже готовится к занятиям: выбирает с мамой школьные наряды и новые тетради.

Ксения Новикова, школьница: «Мне больше нравятся широкие брюки и рубашки с коротким рукавом».

- Когда выбираешь одежду, с мамой советуешься?

- Не очень. В основном я выигрываю, потому что у меня есть свой вкус. Я очень люблю в школу ходить и люблю там своих друзей.

- А какие уроки больше всего нравятся?

- Математику люблю, потому что, как мне кажется, она самая лёгкая.

Базовый набор ученика - это канцелярские принадлежности, форменная одежда и обувь, спортивный костюм и рюкзак. Родители могут закупиться на маркет плейсах, школьных ярмарках или в магазинах. Но в какую сумму реально уложиться и возможно ли приобрести всё нужное за один день?

Мария Новикова, мама школьницы: «Мы ходить в торговый центр, в какие-то наши любимые магазины. Мы приходим, есть выбор одежды и за один день мы выбираем».

- Сколько примерно необходимо денег, чтобы собрать ребёнка в школу на такой базовый набор?

- Сейчас уже гораздо меньше, потому что когда отправляли в первый класс, то не было понимания, что нужно. Казалось, что нужно купить всё. Сейчас в третий уже идём, многое понятно: нужна спортивная форма, два-три образа на смену. У нас на наши образы ушло около двадцати тысяч рублей».

Помимо одежды необходим рюкзак, канцелярские товары и наборы для творчества. На них семья Новиковых потратила ещё около 7 тысяч рублей.

Ксения Зубкова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»:

- На первый взгляд, задача, что положить в школьный портфель, не кажется сложной. На прилавках магазинов есть множество товаров на любой вкус. Остается только выбрать.

Так, портфель собран. Но также важно уделить внимание и моральной подготовке ребёнка. Психологи советуют родителям подать положительный пример. Начать лучше с режима дня.

Кристина Веко, психолог: «Мы не подготавливаем ребёнка за один-два дня. Это происходит за одну-две недели. Это снизит уровень стресса. Это тогда, когда родитель включён и вводит ритуалы: например, совместный выбор канцтоваров, формы, подготовка рабочего места. Это создаёт психике ребёнка ощущение безопасности».

Особое внимание в подготовке требуется первоклассникам. Родителям следует быть максимально включёнными, а 1 сентября лучше сделать праздником для ребёнка.

Кристина Веко, психолог: «Можно поиграть с ребёнком в школу, возможно, сходить на экскурсию в школу, поиграть на площадке. Сделать акцент на взрослость: ты уже взрослый, как это здорово! Восхищение ребёнком, вот ты раньше читать не умел, а теперь научился! Дети прекрасно реагируют на похвалу, это будет прекрасной опорой для них в первом классе. Также можно тренировать самостоятельность: завязывать шнурки, собираться в школу, собираться на физкультуру».

Сейчас сборы в школу - это многогранный процесс, который требует внимания и поддержки родителей на каждом этапе. Ведь учебная пора - один из самых важных и насыщенных этапов в жизни детей.

-

-

-

