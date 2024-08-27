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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.08.24 19:30

Скоро в школу! Идём на ярмарку или к психологу?

Лето подходит к концу. А значит, совсем скоро для тысяч юных северян начнётся новый и увлекательный период в их жизни – школьная пора.

В магазинах вовсю распродают канцелярию, форму и банты. В цветочных магазинах оформляют праздничные букеты, а в центре города заработала тематическая ярмарка «На Севере – учиться».

Как провести последние летние выходные перед школой? Например, заглянуть на ярмарку «На Севере – учиться» на площади вблизи Дворца культуры имени С.М. Кирова. Здесь развернулись торговые ряды, где юные северяне смогут порадовать себя интересной продукцией.

Помимо школьных аксессуаров, на ярмарке можно вкусно перекусить. Здесь представлены блюда как арктической кухни, так и классической, например, известные многим «тошнотики», а также фастфуд, который так любят школьники.

Также на ярмарке есть фотозоны, качели, зона для мастер-классов и почта, с которой бесплатно можно отправить открытки родным. Такая атмосфера заряжает праздничным настроением и настраивает на положительный лад, хотя ребята и сами уже не против пройти в школу.

- Ждете школу?

- Очень жду.

- Почему очень?

- Потому что нравится получать новые знания.

- Я купила дневник, тетрадки, пенал купил себе и рюкзак.

- С каким настроением будешь встречать первое сентября?

- С хорошим!

И всё же некоторые дети испытывают стресс перед первым сентября. Как эмоционально подготовить ребёнка к школе и настроить его на нужный лад, мы узнали у врача психотерапевта.

Ольга Чувадар, врач-психотерапевт поликлиники ММЦ имени Н.И. Пирогова ФМБА: «В первую очередь, формируем у ребёнка дисциплину и режим дня. У нас дети с лета привыкли или поздно ложиться, просыпаться тоже поздно. Начинаем потихонечку за 15-30 минут раньше просыпаться. Естественно гигиена: чистим зубы, кушаем завтрак, всё, чтобы в режим входить, потому что детям, в первую очередь, входить в режим очень трудно».

Спокойны родители - спокойны и дети. Не забывайте следить и за своим состоянием. Важно общаться с ребёнком и не упустить его переживания. Поделитесь своими позитивными воспоминаниями о школе, постарайтесь создать атмосферу праздника перед Днём знаний, чтобы ребёнок воспринимал его с радостью.

Ольга Чувадар, врач-психотерапевт поликлиники ММЦ имени Н.И. Пирогова ФМБА: «Начальная школа должна быть доброй, положительной, чтобы ребёнку было комфортно. В дальнейшем это будет отпечаток на всю его школьную жизнь. Составить можно также тайм-менеджмент дня ребёнка, написать расписание на неделю. Обратить внимание на время завершения учебного процесса. Придумать совместные походы в магазин, чтобы ребёнку было приятно. Провожать ребёнка, встречать ребёнка, чтобы для него это были моменты приятные».

Самым сложным учебным периодом считается сентябрь, потому что ребёнок адаптируется к школе, привыкает к дисциплине, учителям и одноклассникам. Поэтому нагружать его дополнительными занятиями в это время не стоит. А если вы заметите, что и позже ваше чадо плохо адаптируется к новым условиям, стоит всё же обратиться к школьному психологу.

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