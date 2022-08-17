Скоро в школу, скоро в школу, или В какую сумму обойдётся 1 сентября

Конец лета – это не только пора подготовки к зимнему сезону, но и время собираться в школу. Кто-то к этому процессу относится как к празднику, подбирая аксессуары, форму, тетрадки, рюкзак и канцелярские принадлежности, а кто-то с содроганием сердца и даже немного с ужасом.

Конец лета – это не только пора подготовки к зимнему сезону, но и время собираться в школу. Кто-то к этому процессу относится как к празднику, подбирая аксессуары, форму, тетрадки, рюкзак и канцелярские принадлежности, а кто-то с содроганием сердца и даже немного с ужасом.

Детей, наверняка, пугает завершение каникул, а их родителей – сумма, которую предстоит потратить на такие сборы.

- Уже хотелось бы с одноклассниками встретиться, потому что все уже возвращаются. Кого-то мы видим, кого-то мы слышим, что они уже вернулись, хотелось бы по скорей их увидеть.

Ясмина Ибрагимова в этом году идёт в третий класс. Как говорит девочка, ей уже сны про школу снятся. Ручки, пенал, тетрадки, линейки, фломастеры - чего только нет в арсенале ученика. Как отмечает мама Ясмины, стоимость на каждую школьную вещь в этом году увеличилась в среднем на 500 рублей, а число канцелярских принадлежностей, в отличие от первого класса, выросло.

Оксана Котельникова, мама Ясмины: «Если в первом классе циркуля не было, то в этом году он нужен будет. Если, например, в первом классе нужное количество линеек, разной формы, то сейчас это нужно. Количество картона, например, увеличилось. Они работаю больше, делают поделок больше. Рисунков больше. Растём, увеличиваются расходы и требования к нам».

Для многих родителей школьная форма, как ни странно, позволят сэкономить, кроме этого, она довольно практична.

Оксана Котельникова, мама Ясмины: «Форма - это хорошо. Утром не нужно вставать, думать, что одеть. Мы знаем, что есть форма: одел юбку, блузку, жилетку и ушёл».

По данным Мурманскстата, комплект одежды и обуви для мальчика школьного возраста обойдётся в среднем в 20370 рублей. Набор для девочки будет стоить в среднем 27293 рубля. Стоимость отдельных канцелярских товаров с учётом рюкзака и учебников составит в среднем 5957 рублей.

Журналисты «Арктик-ТВ» решили прицениться и направились на одну из школьных ярмарок.

До конца лето остались считанные дни, а это значит, что идёт активно подготовка к школе. И стоит выбор перед родителями, какую канцелярию выбрать, например, тетрадь за 49 рублей или тетрадь за 109 рублей. Как выбрать из всего этого многообразия, чтобы и детям понравилось и по кошельку не сильно ударило.

Ясмина в этом году покупает не только канцтовары, но и новый рюкзак, ведь число учебников увеличивается, да, и вкусы у девочки тоже меняются.

Оксана Котельникова, мама Ясмины: «В первую очередь мы смотрим то, чтобы спинка была ортопедическая, потому что нагрузка уже немаленькая, учебники тяжёлые, лямки, чтобы все двигались. Побольше всяких кармашков, деткам нашего возраста тоже интересно жвачки, конфетки припрятать, чтобы было где. И по вместимости для нас важно должно быть несколько отделов, чтобы можно было сложить отдельно тетради, отдельно учебники».

Как отмечают сотрудники школьной ярмарки, стоимость на канцлерские принадлежности в этом году выросла в два раза. Например, тетрадь 12 листов стоила 6 рублей, в этом году 12 рублей, шариковая ручка 65 рублей, а в этом году 99. Рюкзаки можно купить от 3000 рублей. А вот старшеклассники тратят на школьные товары гораздо меньше.

Наталья Кривенко, товаровед-консультант: «У старшеклассников, как правило, сколько тетрадей на учебный год? Если говорить о девятом - десятом классе, то им достаточно пару вот таких тетрадей, куда они записывают все предметы и пару ручек».

Но не все могут позволить себе такие затраты, особенно касающихся начальной школы. 31 марта 2022 Президентом России был подписан указ «О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей». Право на выплату имеют родители учеников от 8 до 17 лет, нуждающиеся в социальной поддержке.

Марина Гаврилычева, начальник Управления установления социальных выплат отделения Пенсионного фонда по Мурманской области: «Нуждаемость определяется по среднедушевому доходу семьи, а также по принадлежащему семьи имуществу. Граждане могут обратиться с заявлением лично в клиентскую службу Пенсионного фонда, через МФЦ или через портал «Госуслуги». В случае обращения до 1 октября за указанной выплатой, выплата будет назначена с 1 апреля текущего года. Если ребёнку на 1 апреля уже исполнилось 8 лет, но не исполнилось 17 лет, в остальных случаях выплаты назначаются с месяца достижения ребёнком возраста 8 лет».

Размер выплат дифференцирован, зависит от прожиточного минимума в регионе, а также от среднедушевого дохода семьи и составляет 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума на ребёнка. В случае, если в семье несколько детей от 8 до 17 лет, то выплата положена на каждого ребёнка. Подробная информация указана на сайте Пенсионного фонда Мурманской области.