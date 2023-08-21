Скоро в школу: учащихся ждут «Тёплые окна», отремонтированные аудитории и общежития, «Большая Перемена»

1 сентября в регионе двери для учеников откроют 520 образовательных организаций. 4 школы впервые заработают после капитального ремонта. Это школа №19 в Кандалакше, школы №№1, 2 и 12 в ЗАТО г.Североморск и школа №1 в Мурманске.

Оперативное совещание сегодня прошло в региональном правительстве. Оно проходило под предводительством вице-губернатора Мурманской области Оксаны Демченко.

На повестке дня стояли такие вопросы как полуфинал конкурса «Большая Перемена», ход ремонта дорог, а также состояние школ и колледжей после капитального ремонта.

1 сентября в регионе двери для учеников откроют 520 образовательных организаций. 4 школы впервые заработают после капитального ремонта. Это школа №19 в Кандалакше, школы №№1, 2 и 12 в ЗАТО г.Североморск и школа №1 в Мурманске.

Диана Кузнецова, министр образования Мурманской области: «На капитальный ремонт по оснащению мебелью, учебниками, учебным оборудованием было направлено две трети миллиарда рублей. Обновили не только школы, но и колледжи».

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «В новом учебном году для студентов обновятся 40 лабораторий. Уделено внимание условиям, в которых живут студенты. Проведён ремонт отдельных блоков в общежитиях Мурманского индустриального, Апатитского политехнического колледжей и Северного колледжа физкультуры и спорта».

В рамках проекта «Тёплое окно» заменили около 2,5 тысячи блоков в 44-х школах. Так же на совещании стало известно о том, что на территории Мурманской области с 25 по 30 августа состоится полуфинал конкурса «Большая Перемена», флагманского проекта «Движения Первых» и самым масштабным конкурсом для школьников и студентов.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Самое важное, что на «Большой Перемене» дети не просто хорошо проведут время, а победители и призёры конкурса получат премии от 100 тысяч рублей до миллиона на реализации своих проектов, а также финалисты получают дополнительно до 5 балов в портфолио для поступления в вузы».

Помимо темы образования в областном правительстве обсудили и тему дорожных ремонтов. В регионе уже отремонтировано более 200 тысяч квадратных метров полотна. Всего в планах обновить асфальт на 127 участках в муниципалитетах.