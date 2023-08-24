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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.08.23 19:30

Скоро в школу: в гимназии №9 на улице Ивченко, 12 сотрудники Россгвардии провели плановое учение

Правоохранители отрабатывали комплекс действий на территории учебного заведения по сигналу «Тревога».

Безопасность превыше всего. Бойцы регионального Управления Росгвардии регулярно отрабатывают меры реагирования на условно поступившие угрозы. Перед Днём знаний в центре внимания специалитетов силового ведомства школы, детские сады и вузы.

В 9-й гимназии сотрудники Росгвардии провели комплексную проверку образовательного учреждения, в рамках которой отработали действия групп задержания преступления после сигнала «Тревога» из учебного учреждения.

Виктор Нижников, майор полиции, начальник отделения организации охраны объектов, подлежащих обязательной охране: «Основная суть этих проверок заключается в проверке исправности кнопок экстренного вызова наряда. Кроме того, обращаем внимание на работоспособность сигнализации, приборов видеонаблюдения, а также проводим дополнительные инструктажи сотрудников дополнительного образования В 9-й гимназии Мурманска такие учения проходят дважды в год».

Валентина Гвоздовская, заместитель директора гимназии №9 города Мурманска: «Это делается в целях обеспечения безопасности наших детей, учащихся, работников гимназии. Предотвращаем все непредвиденные обстоятельства».

И это не всё. Помимо таких занятий на протяжении учебного года росгвардейцы непосредственно общаются и с самими школьниками, рассказывают, например, о том, как вести себя в чрезвычайной ситуации, занимаются патриотическим воспитанием и организуют уроки мужества. 

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