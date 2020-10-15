Скоро в Заполярье придёт зима

И пока северяне готовятся к ней, утепляясь свитерами и шарфами, предприятия в это время приводят в полную боеготовность спецтехнику.

На официальной странице министерства энергетики и ЖКХ Мурманской области в «Инстраграм» появилось креативное видео, как это делают дорожники Североморска.