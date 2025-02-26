Скоро весна! Мурманск избавляется от снега

«Вывоз снега с подотчётных территорий – первоочередная задача не только для Управления дорожного хозяйства. Управляющие организации также заняты ежедневной расчисткой дворов», - написал в своём телеграм-канале глава Мурманска.