Скоро вновь состоится региональный этап конкурса чтецов «Живая классика»

Это масштабное всероссийское мероприятия для подростков, которое помогает им не только культурно просвещаться, но и развиваться творчески.

Но чтобы правильно подготовить детей к участию в большом проекте, необходимо сначала подготовить кураторов и педагогов. Специально для них в «Лапландии» провели семинар «Искусство достижения высоких результатов».

Найти талантливых чтецов для «Живой классики» - только часть дела. Чтобы победить в конкурсе, необходим правильный подход: артистизм, грамотная речь и эмоции, соблюдение тайминга в четыре минуты, соответствие выбранного произведения и персонажа в нём самому чтецу. Однако, что касается выбора самого произведения, то в этом ограничений нет. Допустим, любой автор и любой жанр, но по словам кураторов, всё-таки молодёжь больше предпочитает читать комедийные произведения.

Светлана Белова, методист информационно-методического центра Кандалакши: «Мы со своей стороны помогаем тем, что организуем мастер-классы для педагогов-наставников и кураторов школьного этапа, где с ними член жюри проводят разбор ошибок, которые из года в год повторяются. То есть, разбираем эти моменты с наставниками. Нам кажется, что это должно идти в первую очередь оттуда. Для детей мы планируем провести мастер-класс для подготовки их к муниципальному и региональному этапам, чтобы качество их выступлений было выше».

По итогам регионального этапа на всероссийский в детский лагерь «Артек от Мурманской области должны отправиться лишь три ребёнка», которые поборются с другими участниками за звание лучшего чтеца мира.

Наталья Савина, региональный куратор конкурса «Живая классика»: «Если, например, они попали в «Артек», то у них целая смена посвящена «Живой классике», они многому учатся. Только три участника с области могут туда попасть. А дальше у них проходят полуфиналы и финалы. Если они проходят в семёрку лучших, то отправляются на Красную площадь читать произведения».

А ещё лучшие чтецы имеют шанс поступить в одно из престижных театральных учреждений страны - институт имени Щукина.