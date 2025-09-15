Скоро воспитанники Детской театральной школы Мурманска выйдут на одну сцену с коллективом Имперского русского балета

В ожидании больших гостей юные танцоры уже репетируют свои роли в спектакле «Щелкунчик».

Здесь пока нет ни декораций, ни костюмов, но маленькие воспитанники Детской театральной школы областного центра уже представляют как они взойдут на сцену, чтобы исполнить свои партии в знаменитой на весь мир постановке «Щелкунчик». Репетиции начались совсем недавно, однако ребята уже с легкостью справляются со своей программой.

Мария Пысина и Наталья Пилипенко, педагоги-хореографы Детской театральной школы г. Мурманск: «Вы же знаете, что мурманские дети приезжают в город очень поздно, к 1 сентября, поэтому мы и начала работать недавно …Попытаемся, чтобы у нас всё получилось».

До генеральной репетиции каждое движение ребятам помогают оттачивать хореографы театральной школы. Ответственность, конечно, большая и для воспитанников, и для педагогов, ведь коллектив ДТШ будет играть в спектакле на сцене Мурманского областного драматического театра вместе с артистами Имперского русского балета.

Воспитанники Детской театральной школы г. Мурманск: «Нам предстоит на такой большой сцене выступать … А если нас выбрали, то мы и есть они».

Для того чтобы точно попадать в каждое движение, танцоры используют видео с выступления Имперского русского балета. Такое объединение виртуозов балетного искусства и юных талантов давно стало традицией. Неважно, за границей или в родной стране главный руководитель профессиональной балетной труппы Гедиминас Таранда ищет юных солистов. И Детскую театральную школу выбрали неслучайно, ведь в регионе заведение давно закрепило за собой статус сильнейшего по хореографии.

Мария Пысина и Наталья Пилипенко, педагоги-хореографы Детской театральной школы г. Мурманск: «Самое главное, что они умеют быть на сцене … Близко и органично».

Удивительную рождественскую сказку о любви и дружбе в исполнении метров и учеников ДТШ, зрители смогут увидеть на сцене Мурманского драматического театра уже 20 сентября.