Скоро выборы – Мурманск встречает специалиста Центральной избирательной комиссии

Предвыборная гонка в Мурманской области в разгаре, поэтому пришло время проверять уровень готовности и комиссий, и кандидатов. Сегодня с претендентами на роль губернатора Мурманской области встретился член Центральной избирательной комиссии Сергей Сироткин. До выборов губернатора Мурманской области осталось меньше месяца. Напомним, претендентов на пост главы региона шестеро и сейчас они активно ведут избирательную кампанию. А вот вместе кандидаты собираются редко, но сегодня случай особенный - в столицу Заполярья с визитом приехал член Центральной избирательной комиссии Сергей Сироткин, на встречу с которым пришли почти все участники предвыборной гонки.

«Я могу с удовлетворением вам сказать, что все проблемные вопросы, которые они осветили, находятся в рамках правового поля, - говорит Сергей Сироткин, член Центральной избирательной комиссии РФ. - Нарушений, которые выходили бы за пределы законодательства РФ, нет. Да, есть административный ресурс, но это штука тонкая, она всегда присутствует. Конечно, нельзя давать этим вопросам разрастись, мы сегодня это обсудим и подумаем, как это урегулировать».

Сергей Сироткин подчеркнул, что избирательная комиссия не просто готова работать в плановом режиме, но и в экстремальных условиях. Кроме того специалисты не допустят фальсификации голосов, взбросов и других «грязных» технологий. Встречей с кандидатами член Центральной избирательной комиссии так же остался доволен, констатировав, что все претенденты на пост главы региона квалифицированные и грамотные.

«Мы отмечаем отличную подготовку кандидатов, которые сейчас у нас зарегистрированы, - отмечает Антон Богомолов, председатель Избирательной комиссии Мурманской области. – То, как они справились со сбором подписей, с подготовкой документов, которые необходимы для регистрации, говорит о хорошей организации работы. Это значит, что повышается их профессиональный уровень, повышается уровень подготовки их штабов. Мы этому всегда очень рады, потому что уделяем большое внимание их обучению».

Выборы губернатора состоятся в единый день голосования - 8 сентября. Специалисты избирательной комиссии ещё раз напоминают о гражданском долге и поросят всех жителей региона прийти на избирательные участки.