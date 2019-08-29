День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.08.19 19:30
Скоро выборы, а в головах северян «микс»
Михаил Антропов, Геннадий Тупикин, Виталий Измайлов, Василий Буров, Максим Белов и Андрей Чибис - шесть кандидатов претендуют на кресло главы региона. Вот только знакомы ли жители области с участниками предвыборной гонки? Выясняла корреспондент «Арктик-ТВ» Эллина Ким, которая расспросила мурманчан, а что они знают о своих кандидатах? Ответы нас не удивили:
- Чибиса знаем, а остальных нет.
- Чибис знаком, от партии коммунистов знаком. Партию пенсионеров знаю. ...Но я не их избиратель.
- Этого кандидата первый раз вижу.
- Я ещё со списками не знакомилась.
- Кое-кого мы знаем. Тупикина знаем по его выступлениям.
- Не знаю.
- Будем знакомиться на участке.
- Есть коммунист Антропов.
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