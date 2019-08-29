Скоро выборы, а в головах северян «микс»

Михаил Антропов, Геннадий Тупикин, Виталий Измайлов, Василий Буров, Максим Белов и Андрей Чибис - шесть кандидатов претендуют на кресло главы региона. Вот только знакомы ли жители области с участниками предвыборной гонки? Выясняла корреспондент «Арктик-ТВ» Эллина Ким, которая расспросила мурманчан, а что они знают о своих кандидатах? Ответы нас не удивили:

- Чибиса знаем, а остальных нет.

- Чибис знаком, от партии коммунистов знаком. Партию пенсионеров знаю. ...Но я не их избиратель.

- Этого кандидата первый раз вижу.

- Я ещё со списками не знакомилась.

- Кое-кого мы знаем. Тупикина знаем по его выступлениям.

- Не знаю.

- Будем знакомиться на участке.

- Есть коммунист Антропов.