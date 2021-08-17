Скоро выборы. Геннадий Семигин прибыл в Мурманск с рабочим визитом

Видный учёный, доктор политических наук, смог оценить потенциал социально-экономического развития Мурманской области и инвестиционную привлекательность нашего региона.

Геннадий Семигин в Мурманске не впервые. Доктор политических наук, профессор, автор многочисленных научных трудов обсудил с губернатором Мурманской области пути дальнейшего развития региона.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Рад вас видеть и готов обсудить вопросы, связанные и с текущим положением дел и с будущим развитием региона».

Российский политик возложил цветы к рубке «Курска» в память о скорбной дате гибели экипажа крейсера.

Не чужды общественному деятелю и проблемы обычных горожан, Семигин встретился с жителями ветхих домов в Ленинском округе.

Геннадий Семигин также провел пресс-конференцию для журналистов. Вопросы звучали самые разные. Прежде всего, касающиеся здравоохранения, а также уровня заработной платы в стране. По словам политика, у России есть потенциал стать державой номер один.

Геннадий Семигин, политик: «Мне иногда говорят, Геннадий Юрьевич, ну, что ты? Какая страна номер один? Мы еле в десятку входим, президент ставит задачу в пятёрку войти. Ну, что за фантазии? Но это не фантазии –это реальность. У России есть потенциал, мы можем прийти к этой цели».

Также Геннадий Семигин обсудил вопросы подготовки к предстоящим выборам. Они должны быть прозрачными, честными, а самое главное, максимально доступными для избирателей, чтобы каждый человек мог проголосовать и выразить гражданскую позицию относительно конкретных кандидатов и политических сил.