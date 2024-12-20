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Скоро январь, а на «Норвежской выставке» уже представлена новая партия одежды из мембранной такни

В январе характер погоды в регионе будет изменчивым. Холодные периоды будут чередоваться с оттепелями, не исключены метели. Для таких условий неплохо подходит верхняя одежда из мембранной ткани.

Январская погода намекает на то, что пора утепляться. Сделать это можно на «Норвежской выставке», где представлена новая партия одежды из мембранной такни.

В январе характер погоды в регионе будет изменчивым. Холодные периоды будут чередоваться с оттепелями, не исключены метели. Для таких условий неплохо подходит верхняя одежда из мембранной ткани.

Эту технологию используют в том числе и скандинавские бренды. Именно такие коллекции представлены на «Норвежской выставке» со скидками до 70%.  

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Многие европейские компании покинули российский рынок, а весь остаток ассортимента остался в России. Вывезти его из страны сейчас невозможно, хранить или утилизировать - очень дорого. Им ничего не оставалось делать, как распродать его здесь со скидкой до 70 процентов. И на этой неделе у мурманчан, есть уникальная возможность приобрести качественную фирменную одежду».

Эксперты советуют делать крупные покупки сейчас, особенно те, которые планировали давно, но по разным причинам откладывали. Ведь ценны в будущем вырастут. Например, для тех, кто хочет приобрести качественную фирменную «Аляску», есть уникальная возможность купить её сейчас на «Норвежской выставке» в Мурманске, Кировске и Апатитах.

Павел Чертков, старший менеджер «ORSO GROUP»: «На мне одна из самых популярных моделей на выставке. Это норвежская «Аляска» на трехслойной мембране конфиденс, которая отталкивает воду и грязь. Она не промокает и не продувается ветром, сама по себе еще и дышит. Выполнена в разных расцветках: бордовый цвет, тёмно-синий и красивый белый».

Покупатель: «Купила дубленку, очень довольна. Девочки помогли мне выбрать, спасибо всем!».

Только по 22 декабря включительно - с 10 до 20 часов «Норвежская выставка» будет работать в Мурманске на Кольском проспекте, 134 (1-й этаж ТРЦ «Форум»), в универмаге Кировска по адресу: улица Ленина, 8 (1-й этаж, напротив площади) и в Апатитах - в ТЦ «Ангелина» на улице Дзержинского, 37 (ориентир - воздушные шары).

 

 

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