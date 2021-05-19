Скоро жизнь россиян станет похожа на жизнь до пандемии

39 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. 3 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+25), Североморске (+5) и Кандалакшском районе (+2).

Те, кто регулярно следит за статистикой, могут наблюдать небольшой рост заболевших в регионе. Но по России ситуация стабильная и контролируемая, об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в разговоре с «Известиями». По её словам, какие-либо основания для введения локдауна или новых ограничений отсутствуют.

Матвиенко также подчеркнула, что введение нерабочих дней в мае сыграло положительную роль в борьбе с распространением COVID-19 в стране.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова спрогнозировала, что порядка 60% взрослого населения России к осени 2021 года пройдут вакцинацию от коронавируса. При этом она уверена, что после того как 60% населения привьются, жизнь россиян станет похожа на жизнь до пандемии.

Эксперты неоднократно отмечали, что вакцинация позволит скорее сформировать коллективный иммунитет и победить пандемию.

В настоящее время в стране зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».