Скоро зима, пора готовить лёд

Несмотря на то, что календарная осень ещё не закончилась, северная зима уже вступила в свои права - за мурманскими окнами уже давно лежит снег. Это означает, что дан старт и зимним видам спорта.

Спортшкола №6 выпустила уже не одну сотню талантливых хоккеистов и фигуристов. Сейчас в учебном заведении обучается более четырехсот детей. Тренируются ребята на базе стадионов «Льдинка», «Юность», а также крытого спорткомплекса «Метеор».

Мороз в Заполярье крепчает, именно поэтому уличные катки начали активно заливать, подготавливая к новому зимнему сезону.

Галина Полякова, директор ДЮСШ №6 по зимним видам спорта: «С 8 ноября мы готовим для них лёд на двух стадионах. Вы видите, каким образом мы это делаем. Первый лёд мы уже сделали, он, к сожалению, растаял, мы готовим второй лёд. Сейчас идёт черновая подготовка, дальше будет срез, шлифовка и уже дети будут кататься. Мы приобрели для наших воспитанников инвентаря и формы на сумму около 2 млн рублей: это три комплекта игровой формы, защита, клюшки и мячи, это станок для заточки профессиональный».