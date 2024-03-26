Скорость дрейфа экспедиции «Северный полюс-41» за последние две недели заметно увеличилась

В период с 16 по 22 марта 2024 года станция преодолела около 35 морских миль генеральным курсом на юг, сообщает Арктический и антарктический научно-исследовательский институт.