Скорость потепления Арктического региона возрастает, достигая максимальных значений в северных районах

Российские учёные сделали неожиданный вывод по вопросу таяния многолетних льдов в Арктике: как ни странно, наиболее сильное потепление происходит именно в северных районах и в зимний сезон.

Группа учёных из Арктического и антарктического научно-исследовательского института и Санкт-Петербургского государственного университета, используя данные российских и норвежских метеорологических станций в районе Баренцева и Карского морей за 30-летний период выяснили, что скорость потепления Арктического региона возрастает в направлении с юго-запада на северо-восток, достигая максимальных значений именно в северных районах. Причём особый вклад в показания внёс зимний сезон исследования: в октябре и феврале потепление происходило со скоростью более 4ºС за 10 лет.

Высокие темпы потепления в северной части региона учёные связали с проявлением эффекта «Арктического усиления», это сложные процессы взаимодействия между атмосферой и океаном на фоне наблюдаемого глобального потепления.