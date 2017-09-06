Скотча нет, посылки почта не принимает

Мурманск остался без почтовой связи. Жители Заполярья третий день не могу отправить свои посылки в другие города. Потрачено время, силы и нервы северян, желающих отправить посылочку родным и близким.

Сразу в нескольких почтовых отделениях, в том числе в центральном, несколько дней северяне не могли отправить почтовые отправления. Причина банальна – нет специального скотча, которым, по правилам, надо запаковывать посылки. При этом соответствующих объявлений на дверях и на «окошке» приёма посылок об этом нет. Отстояв очередь, горожане получали отказ. Нет скотча в отделении и на просп. Кирова.

- Это вопрос задавайте к Мурманскому почтамту, я не уполномочена отвечать на эти вопросы, - сказала Елена Волкова, начальник десятого отделения связи.

В региональном отделении «Почты России» уверяют, что альтернативные варианты для отправки всё-таки есть, а до решения проблемы остались считанные дни. Вот только точную дату никто не сообщил, а время, потраченное горожанами на стоянии в очередях, увы, уже не вернуть.

- Поставка ожидается буквально к середине, ближе к концу данной недели, - сообщила журналистам «Арктик-ТВ» Анастасия Калинская, главный специалист по корпоративным коммуникациям главного филиала «Почты России». - К пятнице, к началу следующей недели мы уже планируем укомплектовать все отделения. Существуют альтернативные и более традиционные способы отправки - это отправка первым классом, отправка ЕМС и отправка в пластиковых пакетах и х\б мешках.

Сотрудники почты объяснили, что неприятная ситуация произошла не по их вине. Виноват подрядчик, который не привёз вовремя специальный скотч. Сами сотрудники отделений уверяют, что ситуации, когда они не могут принять посылки, иногда возникают и советуют перед походом на почту уточнять ситуацию по телефону.