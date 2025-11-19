Скрыться от правосудия алиментщику не помог даже декретный отпуск

Судебные приставы Мурманска добились привлечения должника в административной ответственности.

Северянин накопил долг по алиментам в размере 700 тысяч рублей.

Чтобы избежать его уплаты, мурманчанин ушёл в отпуск по уходу за младшим ребёнком, полагая, что это освободит его от обязательств перед старшим сыном. Кроме того, он скрывал свой доход от работы водителем такси.

Однако эти ухищрения не помогли ему скрыться от правосудия. Должник был привлечён к административной ответственности.

Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным и назначил ему административное наказание в виде 20 часов обязательных работ.

Если он не изменит отношение к своим отцовским обязанностям и не начнёт выплачивать алименты, ему будет грозить уже уголовная ответственность.