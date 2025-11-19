День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.11.25 19:30
Скрыться от правосудия алиментщику не помог даже декретный отпуск
Судебные приставы Мурманска добились привлечения должника в административной ответственности.
Северянин накопил долг по алиментам в размере 700 тысяч рублей.
Чтобы избежать его уплаты, мурманчанин ушёл в отпуск по уходу за младшим ребёнком, полагая, что это освободит его от обязательств перед старшим сыном. Кроме того, он скрывал свой доход от работы водителем такси.
Однако эти ухищрения не помогли ему скрыться от правосудия. Должник был привлечён к административной ответственности.
Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным и назначил ему административное наказание в виде 20 часов обязательных работ.
Если он не изменит отношение к своим отцовским обязанностям и не начнёт выплачивать алименты, ему будет грозить уже уголовная ответственность.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-
Последние комментарии
Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
-Скоро в эфире01:30Новости. Информационная программа (12+)01:55«Озноб». Художественный фильм, 1-2 серия (16+)03:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Мурманская область замыкает тройку самых дорогих субъектов страны-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 15 копеек, доллар потерял почти 11 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила статус «Лидер ПСР» за 2025 год-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 ноября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Правительство РФ предложило увеличить штрафы по трём десяткам экономических преступлений