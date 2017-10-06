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День за днём с «Арктик-ТВ»06.10.17 19:30

Скучно 7 октября в Мурманске не будет

День города - спортивный и культурно-развлекательный. На 101-й юбилей в Мурманске пройдут легкоатлетический и авто-мотопробеги, церемония награждения победителей спортивных праздников «За родной двор, родной город», соревнования юных велосипедистов и беговелов, и, конечно же, праздничный концерт, который завершится файер-шоу и фейерверком. Скучно 7 октября в Мурманске точно не будет.

Мурманск - город активный, а потому и его день рождения жители без спортивных событий не представляют. С них празднование 101 юбилея и начнётся. Завтра, 7 октября, от Детской театральной школы стартует легкоатлетический пробег. Бегуны преодолеют 2 километра по проспекту Ленина и финишируют около памятника Анатолию Бредову. Сразу после этого возле монумента пройдёт награждение победителей спортивных праздников «За родной двор, родной город».

- Нельзя пропустить 8-й традиционный авто-мотопробег, который стартует из города Колы и промчится по Кольскому проспекту, по проспекту Ленина и тоже финиширует у памятника Бредова, - рассказывает Ирина Андреева, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска. - Это более 100 мотоциклистов, на очень интересных видах мотоциклов, которые можно будет потрогать, пощупать, а может быть даже и прокатиться, если кому-то повезёт.

Спорт спортом, но нужно и отдыхать. Культурно-развлекательная программа тоже будет обширной. Правда, без приглашённых гостей. В этом году возможность проявить себя предоставили местным творческим коллективам. Такое вот импортозамещение на уровне муниципалитета. 

- С 10 часов утра у нас начнёт работать своеобразный детский городок, где у нас для самых юных участников мероприятия будут представлены несколько аттракционов. Это и всевозможные горки-батуты, и спортивные батуты, и, конечно же, карусели, и электромобили. Основная часть программы начнётся в 13 часов, - сообщил Александр Богачёв, представитель комитета по культуре администрации города Мурманска.

И это только то, чем можно будет заняться в центре города. Кроме того, на Центральном стадионе Профсоюзов состоятся финальные соревнования по дворовому футболу, а в Семёновском озере пройдёт заплыв моржей. Файер-шоу, плавно переходящее в праздничный фейерверк, начнётся вечером, приблизительно в 20 минут девятого.

 

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