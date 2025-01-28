Скульпторы-любители на главных площадях ЗАТО Александровск создали свои неповторимые «Снежные фантазии»

Конкурс на лучшую снежную фигуру традиционно проводится в муниципалитете во время праздника встречи солнца.

В городах муниципалитета, несмотря на ненастная погоду, состоялся праздник встречи солнца. Уже по традиции его частью стал конкурс на лучшую снежную композицию.

Настоящим испытанием он стал не только для находчивости участников, но и их физических возможностей.

Екатерина Тимофеева, директор детского сада №1, г. Полярный: «Погода замечательная, а куб очень сложный: пришлось применять бензопилу, простыми пилами не справились».

Татьяна Шастова и Ольга Гарагуля, депутаты ЗАТО Александровск: «Сегодня пасмурно, но мы надеемся, что солнце у каждого в груди, и оно всё равно согревает нас теплом. Мы в прошлом году солнца ждали, в этом году его нет, но мы с радостным настроением трудимся: фигуры новые – другие, очень интересные».

Всего за три часа на площади Двух капитанов Полярного появились знакомый любому мурманчанину Кот Семён, персонажи сказок и, конечно, символы главного праздника года.

Анна Жабко, методист Центра культуры «Север», г. Полярный: «Каждый житель может присесть на трон и загадать желание. И оно обязательно сбудется».

Тематика снежного состязания не предусматривает серьёзных ограничений. Например, самым частым персонажем, появляющимся на площадях ЗАТО, стал Чебурашка. Таким образом представители Школы искусств города воинской славы и в этот раз выразили благодарность защитникам Отечества.

Маргарита Гордеева, специалист Детской школы искусств, г. Полярный: «И в честь поддержки того, что мы их ждём здесь, верим в их победу. Такая у нас и возникла идея».

Вера в лучшее стала вдохновением и для гимназистов. Пусть все непременно находят свой путь.

Ольга Федорова-Толстая, педагог МАОУ «Гимназия», г. Полярный: «Кто-то ждёт своих близких, кто-то поступления, кто-то хорошей сдачи сессии. Наш маяк символизирует надежду на что-то хорошее».

Народным, судя по составу команд, стал этот конкурс: среди участников не только представители творческих профессий, но и специальные службы города, например, команда пожарной части №3 с оригинальным названием «Тушнилы».

Александр Сафронов, специалист СПЧ №3, г. Полярный: «Мы постоянно участвуем в этом конкурсе. Стараемся».

Похоже, непревзойденный опыт участия и позволил «Тушнилам» взять гран-при конкурса в Полярном.