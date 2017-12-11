Скульптура Церетели в Апатитах!

Новое творение известного скульптора - памятник Александру Пушкину - установили в городском парке. Достопримечательность появилась благодаря усилиям телеведущего Андрея Малахова. Власти города подарок приняли. По словам главы муниципалитета Алексея Гилярова, Апатиты - культурная столица Заполярья, так что наличие собственного Александра Сергеевича, весьма кстати.

В Апатитах Андрей Малахов - народный герой. Каждый приезд земляка домой не остаётся незамеченным, апатитчане неизменно окружают его своим вниманием. Телеведущий в свою очередь отвечает взаимностью. На этот раз он вернулся на родину не с пустыми руками.

Скульптуру высотой 2 метра 75 сантиметров установили в сквере на улице Пушкина в рамках реконструкции парка. Автор - знаменитый Зураб Церетелли. Теперь все желающие смогут присесть на скамейку рядом с великим поэтом и прочесть несколько строк. К слову, глава города Алексей Гиляров пообещал, что чтение стихов у памятника станет обязательной частью программы празднования дня рождения Александра Сергеевича, а первым чтецам даже пообещал премии. И более того, сам выступил с примером.

Глава Апатитов отметил, что памятник весьма кстати появился в городе, подтвердив тем самым статус культурной столицы Заполярья. А Андрей Малахов выразил надежду, что горожане будут бережно относиться к подарку, а фотографии с бронзовой фигурой станут узнаваемой визитной карточкой наукограда.