Скульптуру Николая Чудотворца установили в Мурманске

Установка скульптуры Николая Чудотворца на лестнице по улице Воровского идёт полным ходом.

Многометровая скульптура расположится на крепком основании, которое выполнено в виде старинной ладьи. Вес отлитого в бронзе Николая Чудотворца составляет без малого 6 тонн.

Напомним, идея создания памятника принадлежит известному путешественнику и художнику Фёдору Конюхову. Помимо Мурманска такие памятники установят в Москве, Находке и Севастополе. Если посмотреть на карту, то лини между монументами образуют крест, пересекающий страну с севера на юг и с востока на запад. Монумент был изготовлен в литейной мастерской Александра Рукавишникова, в городе Солнечногорске.

Официальное открытие монумента состоится в День рыбака.