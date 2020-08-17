Сквер аллеи Полярной дивизии будет открыт ко Дню города

На проспекте Героев-североморцев продолжаются работы по благоустройству сквера, а завершающим аккордом в создании обновленного места отдыха станет установка памятника воинам Полярной дивизии.

Декоративным украшением аллеи Полярной дивизии в Ленинском округе станут белые пешеходные дорожки, укладывают особым образом. Оригинальные вставки из камня будут кончено не везде, а только рядом со скамейками и светильниками, но даже в таком варианте тротуар смотри эффектно.

Строители, используя тяжёлую технику, стараются успеть сделать работу не только быстро, но и качественно.

Ирина Мазилкина, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Здесь будет не только зона отдыха, но и мемориальная зона. Будет установлен памятник, около которого можно почтить память воинов Полярной дивизии».

Сейчас на площадке установлен постамент - на гранитной плите нанесён фрагмент карты боевых действий на Кольском полуострове. Чуть позже здесь смонтируют трёхметровую бронзовую скульптуру солдата Красной Армии и добровольца.

Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Слова благодарности нашим историкам, реконструкторам, художникам, которые приходили в свободное время и вносили правки в проектное решение. Скульптор Арсентьев очень достоверно создал скульптуру красноармейца».

Работы на аллее выполнены более чем наполовину. Планируется, что полностью реконструкцию сквера завершат до конца сентября, он должен стать подарком для жителей Мурманска ко Дню города.