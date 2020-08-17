Мурманская область вошла в топ-10 регионов России с самым доступным бензиномХОРОШИЕ НОВОСТИ: Мир выходит из изоляции – магазины, музеи, туризм и необычные идеи в сфере обслуживания
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.08.20 19:30

Сквер аллеи Полярной дивизии будет открыт ко Дню города

На проспекте Героев-североморцев продолжаются работы по благоустройству сквера, а завершающим аккордом в создании обновленного места отдыха станет установка памятника воинам Полярной дивизии.

Декоративным украшением аллеи Полярной дивизии в Ленинском округе станут белые пешеходные дорожки, укладывают особым образом. Оригинальные вставки из камня будут кончено не везде, а только рядом со скамейками и светильниками, но даже в таком варианте тротуар смотри эффектно.

Строители, используя тяжёлую технику, стараются успеть сделать работу не только быстро, но и качественно. 

Ирина Мазилкина, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Здесь будет не только зона отдыха, но и мемориальная зона. Будет установлен памятник, около которого можно почтить память воинов Полярной дивизии».

Сейчас на площадке установлен постамент - на гранитной плите нанесён фрагмент карты боевых действий на Кольском полуострове. Чуть позже здесь смонтируют трёхметровую бронзовую скульптуру солдата Красной Армии и добровольца.

Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Слова благодарности нашим историкам, реконструкторам, художникам, которые приходили в свободное время и вносили правки в проектное решение. Скульптор Арсентьев очень достоверно создал скульптуру красноармейца».

Работы на аллее выполнены более чем наполовину. Планируется, что полностью реконструкцию сквера завершат до конца сентября, он должен стать подарком для жителей Мурманска ко Дню города.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Угольная отрасль РФ столкнётся с самым серьёзным кризисом за последние 20 лет - эксперты
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной Думы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Светлана
17.08.20 16:15
Совсем запутались в России с пандемией. Только ниже ТАСС пишет о том, что учителей заставят проводить уроки в медмасках, а наши чиновники из Минобра говорят, что занятия они будут проводить с детишка
Комментарий к новости:Новый учебный год стартует в «особом режиме»
Д.О. Вернер
16.08.20 10:34
"Северяне любят пошуметь, нарушая тишину и покой граждан..." промчавшись в позднее время по проспекту с испорченным глушителем! У ГИБДД нет средств в борьбе с ними, как нет и самого ГИБДД на проспекте
Комментарий к новости:Северяне любят пошуметь, нарушая тишину и покой граждан
Violetta
14.08.20 11:25
Заботой о клиентах Сбербанк всегда отличался!
Комментарий к новости:Сбербанк отменил бесплатные уведомления по переводам на дебетовые карты
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире23:30«Чизкейк». Художественный фильм (16+)03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Битва дизайнеров». ТВ-шоу (16+)
-PRO Деньги (16+)Розничные цены на рыбу мороженую неразделанную снижаются-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 6 копеек, доллар снизился почти на 25 копеек-PRO Энергетику (18+)В Мончегорске в период проведения ремонтных работ возможны сбои в электроснабжении-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 18 августа-PRO Нефть и газ (18+)Ледокол «Обь» и буксир «Юрибей» Росатомфлота обеспечили швартовку газовоза на рейдовом перегрузочном комплексе СПГ-PRO Законы (18+)Минтруд – о невозможности 31 декабря сделать выходным, Верховный суд – об уходе раньше с работы в день рождения сотрудника
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.08.20: Первая в мире вакцина от коронавируса уже зарегистрирована в России. Как вы считаете, когда будут сняты все ограничения, введённые в период пандемии?Проголосовало: 423 человека
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика