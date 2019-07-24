Сквер на Театральном бульваре Мурманска будет реконструирован в срок

Работы в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» ведутся в соответствии с графиком. Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев посетил объект и лично проверил качество используемых материалов.

За этим забором, который скрывает сегодня один из самых красивых скверов города, ведутся работы по реконструкции Театрального бульвара. Здесь все будет новым: от тротуарной плитки до опор освещения. Реализовать дизайнерский проект модернизации стало возможным благодаря приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды». Все решения по благоустройству принимались администрацией города совместно с мурманчанами.

«Здесь будет театр теней - эта идея всем понравилось. В начале аллеи будет установлен со стороны проспекта Ленина колоннада. Это входные части со стороны улицы Шмидта и со стороны проспекта Ленина», - рассказывает Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы».

Вместо 10 старых светильников, появятся 74 новых. На территории обустроят две детские игровые площадки, по всему периметру установят видеонаблюдение. Проложенные заново пешеходные дорожки, выложат тротуарной плиткой. К качеству материалов – самое пристальное внимание.

В ходе реконструкции важно, чтобы ни один куст сирени не пострадал. Доказательство – буйство цветения и богатый аромат. Зелёной части сквера – тоже особое внимание.

Сейчас ведутся работы по устройству траншеи под кабельную трассу наружного освещения и видеонаблюдения, строятся котлованы под новые светильники, обустраиваются основания под детские площадки и устанавливается бортовой камень. Подрядчики обещают, несмотря на капризную погоду этого лета, всё будет выполнено в срок.