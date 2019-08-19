Сквер около памятника С.М. Кирову охранять будут 13 видеокамер

В Мурманске продолжается реализация программы «Формирование комфортной городской среды». Ещё один объект, на котором ведутся ремонтные работы, сквер у здания Мурманской областной Думы.

Сквер, в центре которого стоит памятник революционеру Сергею Мироновичу Кирову, модернизируют в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Согласно плану, здесь должны обустроить новые пешеходные дорожки, освещение и установить малые архитектурные формы.

Я даже не помню, когда последний раз этот сквер ремонтировали, - говорит Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск, - поэтому в этом году проводятся здесь капитальные работы. Сейчас проведены черновые работы, это только подготовительный этап. Здесь появится много скамеек, планируется установить 24 скамейки, 12 урн, дополнительное освещение будет сделано».

Над реконструкцией сквера трудится компания из Санкт-Петербурга. Строители не только облагораживают дорожки, но и занимаются реставрацией памятника.

«В настоящее время на гранитном постаменте все швы уже разделаны, сейчас будут заново заполнять их, чтобы они в них не попадала влага или пыль, - говорит Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы». - Сам памятник почистили, его будут покрывать тёмной бронзой».

Состав, которым покроют монумент, по словам подрядчика, не только прочный, но и способен защитить статую от воздействия окружающей среды, как минимум на 10 лет.

В рамках реализации программы в этом году в Мурманске ремонтируют ещё несколько объектов. «Сквер у памятника Кирова - один из основных объектов, которые будут обновляться в рамках программы «Комфортная городская среда», - рассказывает Антонина Таран, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Также столица Заполярья получит обновленный сквер у научной библиотеки, на Театральном бульваре».

После окончания ремонта в обновленном сквере установят видеонаблюдение. Помогать следить за порядком будут 13 видеокамер.