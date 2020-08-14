Сквер в районе улицы Капитана Копытова будет подарком для северян ко Дню города

Строительство сквера в районе улицы Капитана Копытова областного центра продолжается. Планируется, что новое место отдыха для северян будет готово к октябрю и станет подарком ко Дню города.

В Первомайском округе в районе улицы Капитана Копытова уже заметны очертания будущего сквера. Работы согласно графику выполнены на половину, но всё же расслабляться пока рано - на 5 тысячах квадратных метрах должны появиться не только пешеходные, но и велодорожки.

Наталия Телибаева, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Очень довольны мы и качеством работ, потому что здесь всё предусмотрено для всех групп населения: и для родителей с колясками, и для инвалидов, и для людей пожилого возраста. Здесь реализуется то, что жители хотели сами».

Мурманчане из ближайших домов знают, что впечатление от прогулок в этом зелёном уголке города портил неприятный запах от ручья. По заверению специалистов, скоро такой проблемы не будет.

Владимир Буряк, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Один из вопросов, который задают жители данного микрорайона, вопрос о зелёных насаждениях - деревьях и кустарниках. Возникает вопрос и очистки ручья. Сегодня я убедил руководителя объекта в том, что в рамках проекта прописаны уборка и обрезка зелёных насаждений, то будет проведена и очистка ручья. Это очень важно!».

Обновление общественного пространства должно завершиться уже этой осенью. Сквер станет подарком для северян ко Дню города.