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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.11.20 19:30

Сквер в скандинавском стиле создали на улице Олега Кошевого

Ещё одно место для отдыха горожан вскоре откроется в Мурманске. На улице Олега Кошевого вместо пустыря специалисты разбили сквер со скамейками, детской площадкой и даже с общественным туалетом, что немаловажно во время длительных прогулок.

Буквально несколько месяцев назад в районе дома № 5 на улице Олега Кошевого было темно и сыро. Жителям оживленного района приходилось пробираться через дикорастущие кусты и грязь к поликлинике и детскому саду. Теперь же на месте запущенного пустыря расположился благоустроенный сквер в скандинавском стиле.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Та скорость, с которой был осуществлен проект, его ведь начали осенью, все работы сделали в срок, справились. И фактически недостатков нет. Есть замечания, например, скамейки высокие. Мне с ростом 190 удобно, а людям ниже среднего роста и девушкам – нет».

Чуть в стороне можно заметить кабинки с заветными буквами дабл ю си. В них расположился общественный туалет. Такие удобства жителям микрорайона нравятся, теперь им  не придется по понятным причинам сокращать длительные прогулки.

Герман Иванов, депутат Мурманской областной Думы: «В этом случае хочется поздравить жителей домов и тех, кто бывает здесь в поликлинике на улице Морской, с этим замечательным подарком. Замечательное общественное пространство  создано с нуля».

Выбор места благоустройства определялся по результатам народного голосования. За то, чтобы зона отдыха была здесь, проголосовали более трёх тысяч человек. При реализации проекта специалисты старались учесть все пожелания горожан, даже рельеф местности здесь остался первозданным.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Козьи тропки были натоптаны и мы по ним сделали маршруты пешеходных дорожек, мы не стали переделывать народные тропы, мы просто их облагородили, сделали их цивилизованными».

В ближайшее время металлический забор, установленный вокруг нового общественного пространства, демонтируют и все желающие смогут оценить насколько уютно находиться в этом необычном сквере.

Комментарии

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