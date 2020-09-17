Сквер возле морского вокзала Мурманска будут украшать «Паруса мечты»

Сюда привезли монумент в виде парусника. Инициатором установки скульптуры стал директор по логистике акционерного общества «СУЭК» Денис Илатовский. Это подарок городу в канун предстоящего дня рождения.

Возле Мурманского морского вокзала сегодня оживлённо. Вечером сюда подогнали автокран и грузовик с прицепом. На платформе - части памятника, который вскоре украсит сквер, ранее облагороженный за счёт средств Мурманского морского торгового порта. Монумент будет представлять собой скульптурную композицию: парусник из нержавейки, плывущий по бронзовой волне установят на каменное основание. Скульптура носит романтичное название «Паруса мечты».

Владимир Убасев, скульптор: «Эта работа называется «Паруса мечты». Она создавалась как украшение для города Мурманска, для украшения порта, как что-то светлое. Без политики. Напутствие для горожан, напутствие в жизнь для молодых, для общества. Это такой образ отправляющейся команды в плавание, в дальний путь. Как будет видно, когда установят кораблик, он плывёт в сторону моря, океана. Он параллельно заливу направлен будет на север, против волн, против всех невзгод. Невзгоды тоже можно по-разному воспринимать. Как препятствия, которые сплачивают, помогают закалиться характеру, объединяют. Или приключение. Это не обязательно что-то негативное».

Сквер рядом с морским вокзалом для установки этого памятника выбрали не только из-за того, что он восстановлен силами Мурманского морского торгового порта. Есть в этом и другой смысл. Ранее именно здесь поставили монумент Валериану Ляхницкому - человеку, благодаря которому появился порт, а за ним вырос и город Мурманск. Экспедиция Ляхницкого к этим берегам прибыла на парусной яхте. Называлась она «Любовь».

Дмитрий Соснин, заместитель генерального директора по строительству АО «Мурманский морской торговый порт»: «Во-первых, это сквер, который мы благоустраивали именно в морской части города, около морского вокзала. Сама скульптурная композиция тоже связана с морской тематикой. Тут не пришлось долго думать, чтобы определить для неё место. Ну, и более того, у нас здесь достаточно интересная аллея, связанная с историей и зарождением Мурманска, с историей порта. Считаю, что интересно сделана архитектурная подсветка. Думаю, как раз этот парк с учётом этой композиции заиграет новыми красками».

Общая высота памятника составит более 7 метров . Вес - примерно 2,5 тонны. Самая тяжёлая часть - бронзовая волна. Она весит примерно 800 килограммов . Снимать с платформы её пришлось очень аккуратно. А вот самым сложным в исполнении оказались паруса, сваренные из нержавеющей стали.

Владимир Убасев, скульптор: «С бронзовым литьём в России большое количество сейчас льётся, есть опыт и быстро. А вот работы с нержавейкой мало кто проводит. Сложно было найти того, кто это сделает, сделает качественно. И всё равно эти работы затянулись. Парус делался долго и трудно».

Поверхность парусника из нержавейки - практически зеркальная. Чтобы она всегда оставалась в таком виде и радовала мурманчан блеском, за монументом необходимо будет тщательно ухаживать. Памятник на подготовленный заранее постамент уже установили, однако увидеть его мурманчане пока не смогут. Торжественное открытие запланировано на октябрь, когда будут праздновать День рождения Мурманска.

Дмитрий Соснин, заместитель генерального директора по строительству АО «Мурманский морской торговый порт»: «Ещё в прошлом году был подготовлен постамент под скульптурную позицию, памятник, который будет символизировать наш портовый город. Ну, достаточно интересная композиция. Думаю, все жители города её оценят».

Возведение нового скульптурного объекта - часть системной работы Мурманского морского торгового порта по формированию комфортной городской среды. В 2015 году в рамках этой кампании силами предприятия был реконструирован Сквер портовиков. А в 2018 году - обновлён сквер перед морским вокзалом. Здесь посадили деревья и кустарники, поставили скамейки и цветочные вазоны, а также сделали наружное освещение.