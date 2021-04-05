Сквер возле здания Мурманской областной Думы снова «посыпался»

Как только сошёл снег, все недочёты некачественной работы подрядчика вышли наружу.

Региональный объект культурного наследия, сквер в центре города – излюбленное место для прогулок – и такой позор. Именно этим словом назвали выполненные работы подписчики паблика «Регион51», которые сняли видео с плиткой, которую можно буквально руками снять и унести. Подписчица написала, что была в шоке от увиденного, а комментаторы посчитали справедливым наказание в виде заключения под стражу для того, кто принимал работы. А это депутат горсовета, ранее возглавлявший организацию «Мурманские городски парки и скверы» Александр Накай.

По факту некачественной реконструкции и нарушения сроков контракта он едва не стал фигурантом уголовного дела и лишился должности, но последствия его «эффективного» менеджмента люди ощущают до сих пор.

Не надо быть экспертом, чтобы понять, что плитка в сквере снова уложена скверно. Под каблуками она буквально ходит ходуном.

Рекреационную зону переделали, но с приходом весны сквер, который, кажется, ещё пахнет новыми строительными материалами и цементом, вновь «посыпался».

27 марта мы отмечали 135-летие со дня рождения государственного деятеля, русского революционера Сергея Мироновича Кирова, но круглую дату его бронзовый монумент встретил снова в разрухе.